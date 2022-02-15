Решение газового кризиса ни в коем случае не должно иметь силовое, военное решение. Россия должна поступать в рамках логики и тех договоренностей, которые у нее есть, что сейчас и происходит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов

«Я принципиальный противник войны, поэтому не хочу даже прогнозированием заниматься. Некоторые эксперты наслаждаются прогнозами. Reuters написала, что 85 тысяч украинцев убьют. Меня коробит такой подход, особенно в деловой прессе.

Но если мы говорим о ситуации без военного столкновения, в любом случае, я считаю, что наша линия должна быть… логичной. Мы сейчас и видим логику. Она предельно проста», — сказал эксперт.

Франция не видит признаков эскалации со стороны РФ - Figaro © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Дорогие европейские друзья, вы сами заставили нас привязать контракты к спотовым котировкам, причем 50% контрактов «Газпрома», это контракты с привязкой к месячным лагам. То есть, 50% контрактов привязано к стоимости газа в прошлом месяце. Это означает, что физически в январе, когда поставки упали на 40% к прошлому году, российский газ был самым дорогим, с точки зрения структурирования контракта. Но не мы это придумали. Это придумали сами европейцы», — сказал Симонов.

Сейчас, пояснил он, когда зима подходит к концу, у многих складывается ошибочное ощущение, что с ней уйдет и сам кризис. Дело в том, что газ в хранилищах почти на нуле, и весной их нужно будет пополнять. Вопрос чем и по какой цене, ведь пока снижения стоимости голубого топлива не предвидится, а на предложение РФ о заключении долговременных контрактов большинство стран Европы идти не готовы.

Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.