«Я принципиальный противник войны, поэтому не хочу даже прогнозированием заниматься. Некоторые эксперты наслаждаются прогнозами. Reuters написала, что 85 тысяч украинцев убьют. Меня коробит такой подход, особенно в деловой прессе.
Но если мы говорим о ситуации без военного столкновения, в любом случае, я считаю, что наша линия должна быть… логичной. Мы сейчас и видим логику. Она предельно проста», — сказал эксперт.
Он пояснил, что Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы положить конец газовому кризису, решение которого, уверен эксперт, заключается в долговременных контрактах на поставку голубого топлива. Однако европейские потребители сами предпочли другой вариант.
«Дорогие европейские друзья, вы сами заставили нас привязать контракты к спотовым котировкам, причем 50% контрактов «Газпрома», это контракты с привязкой к месячным лагам. То есть, 50% контрактов привязано к стоимости газа в прошлом месяце. Это означает, что физически в январе, когда поставки упали на 40% к прошлому году, российский газ был самым дорогим, с точки зрения структурирования контракта. Но не мы это придумали. Это придумали сами европейцы», — сказал Симонов.
Сейчас, пояснил он, когда зима подходит к концу, у многих складывается ошибочное ощущение, что с ней уйдет и сам кризис. Дело в том, что газ в хранилищах почти на нуле, и весной их нужно будет пополнять. Вопрос чем и по какой цене, ведь пока снижения стоимости голубого топлива не предвидится, а на предложение РФ о заключении долговременных контрактов большинство стран Европы идти не готовы.
Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.