Многие эксперты заявляют, что рост цен на газ за последнее время оказался столь значительным, что «Северный поток-2» окупился, еще успев заработать, что только на руку Москве. Симонов с этим утверждением не согласился, заявив, что России нужен долговременный источник дохода, а не сиюминутная выгода.
«В моменте мы выигрываем. Здесь наша логика заключается не в том, чтобы урвать и убежать, а в том, чтобы мы продолжали поставки по тем ценам, которые позволяют нам зарабатывать, но при этом не вызывают паники у покупателей», — уверен эксперт.
По его словам логика «урвать и убежать» — совсем не про Россию. Москва делает все возможное, чтобы кризиса не было, поэтому предлагает европейцам более комфортные цены, но порой покупатели делают парадоксальный выбор.
«Европейцы нас заставили перепривязать контракты, и сказали, что к споту им будет выгоднее. Ну вот, выгоднее? Пожалуйста, вот вам выгодность.
Надо мыслить, мне кажется, чуть-чуть дальше, и в этом плане парадокс ситуации в том, что нынешний энергетический кризис, пожалуй, первый кризис в истории, который вызван покупателями и продолжается руками самих покупателей», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.