Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, в частности, о взлетевших ценах на газ и оценил риски Москвы, связанные с этим

Как в Польше готовятся к наплыву беженцев с Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«В моменте мы выигрываем. Здесь наша логика заключается не в том, чтобы урвать и убежать, а в том, чтобы мы продолжали поставки по тем ценам, которые позволяют нам зарабатывать, но при этом не вызывают паники у покупателей», — уверен эксперт.

По его словам логика «урвать и убежать» — совсем не про Россию. Москва делает все возможное, чтобы кризиса не было, поэтому предлагает европейцам более комфортные цены, но порой покупатели делают парадоксальный выбор.

«Европейцы нас заставили перепривязать контракты, и сказали, что к споту им будет выгоднее. Ну вот, выгоднее? Пожалуйста, вот вам выгодность.

Надо мыслить, мне кажется, чуть-чуть дальше, и в этом плане парадокс ситуации в том, что нынешний энергетический кризис, пожалуй, первый кризис в истории, который вызван покупателями и продолжается руками самих покупателей», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.