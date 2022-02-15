По словам эксперта, Украина могла бы получать российский газ с большой скидкой, однако продолжает покупать голубое топливо по ценам, привязанным к современному споту.
«Она (Украина — ред.) берет газ в той же Венгрии, в Словакии. Украина только сейчас начала покупку газа в Европе, до этого использовала газ из хранилищ, потому что она не могла по таким ценам покупать. Но хранилища заканчиваются. Приходится покупать.
Сколько продержится экономика, неясно. Потому, что зима закончится, выйдут с пустыми хранилищами, зиму пройдут, но самое интересное начнется весной, когда нужно будет эти хранилища заполнять», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.