Симонов напомнил, что Москва торгует газом с Западной Европой с 1968 года, и все это время Вашингтон делает все, чтобы разрушить эти рабочие отношения русских с европейцами. Последние годы Европа несмотря на надежность продавца и низкие цены демонстрирует собственную неблагонадежность.
«Европейский Союз, настроенный соответственным образом, все время говорит о том, что надо от России избавляться, от нее — угроза. Доходит уже до абсурда: в Вашингтоне проводится саммит на тему европейской энергобезопасности. Почему он в Вашингтоне проходит?
Военный блок НАТО заявляет, что будет способствовать строительству газопроводов через Испанию. Какое отношение НАТО имеет к газопроводу? Мы этот сюр начинаем все более активный наблюдать», — сказал эксперт.
Именно европейская политика, уверен, он и привела в итоге к росту цен на голубое топливо, однако даже в этих обстоятельствах Российская Федерация предлагает решение вопроса в виде долгосрочных контрактов. В частности, подобного рода договоренности достигнуты с Венгрией и ведутся с Сербией.
«Европейский Союз сам сформировал такую модель рынка газа, которая привела к дикому росту цен, и они держатся до сих пор на этом высоком уровне. И сейчас происходит такая анекдотичная ситуация, когда США разъясняют европейцам, что завтра Россия перекроет поставки, но США их не бросят, и США якобы обзванивают всех производителей газа и просят поддержать европейцев.
Это выглядит как анекдот, при том, что все понимают, что существует рынок, и этот рынок не решается звонками из Вашингтонского обкома. Вы не можете позвонить в Пекин, и заставить Пекин перенаправить катарский танкер, который у них законтрактован», — пояснил Симонов.
Решение всех газовых вопросов Европы, считает он, очень простое: подписать новые контракты. Но вместо этого, констатирует эксперт, европейские политики продолжают «наслаждаться» фантастическими ценами.
Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.