Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию, сложившуюся на мировом газовом рынке, заявив, что проблема Европы в этой части может быть решена легко и быстро

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«Европейский Союз, настроенный соответственным образом, все время говорит о том, что надо от России избавляться, от нее — угроза. Доходит уже до абсурда: в Вашингтоне проводится саммит на тему европейской энергобезопасности. Почему он в Вашингтоне проходит?

Военный блок НАТО заявляет, что будет способствовать строительству газопроводов через Испанию. Какое отношение НАТО имеет к газопроводу? Мы этот сюр начинаем все более активный наблюдать», — сказал эксперт.

Именно европейская политика, уверен, он и привела в итоге к росту цен на голубое топливо, однако даже в этих обстоятельствах Российская Федерация предлагает решение вопроса в виде долгосрочных контрактов. В частности, подобного рода договоренности достигнуты с Венгрией и ведутся с Сербией.

«Европейский Союз сам сформировал такую модель рынка газа, которая привела к дикому росту цен, и они держатся до сих пор на этом высоком уровне. И сейчас происходит такая анекдотичная ситуация, когда США разъясняют европейцам, что завтра Россия перекроет поставки, но США их не бросят, и США якобы обзванивают всех производителей газа и просят поддержать европейцев.

Это выглядит как анекдот, при том, что все понимают, что существует рынок, и этот рынок не решается звонками из Вашингтонского обкома. Вы не можете позвонить в Пекин, и заставить Пекин перенаправить катарский танкер, который у них законтрактован», — пояснил Симонов.

Решение всех газовых вопросов Европы, считает он, очень простое: подписать новые контракты. Но вместо этого, констатирует эксперт, европейские политики продолжают «наслаждаться» фантастическими ценами.

Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.