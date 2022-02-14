Ранее ряд диппредставительств объявили, что переезжают на Западную Украину из-за якобы имеющей место подготовки РФ к «вторжению» на Украину. Также с территории Украины эвакуируют часть персонала своих посольств такие страны как США, Япония, Австралия и другие.
«Большая ошибка некоторых посольств, что они переезжают на Западную Украину. Нет Западной Украины — Украина целостная. Поэтому если не дай Бог что-то произойдет — будет везде. Нельзя, скажем так, от эскалации и проблем быть в пяти часах. Мы все одна страна. Я не думаю, что львовяне будут нормально это воспринимать. Потому что это очень странно выглядит. Но это их выбор», — сказал Зеленский.
Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, именно украинская сторона с подачи НАТО может устроить провокацию в Донбассе, заявляли в МИД РФ.