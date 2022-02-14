Посольства ряда стран совершают ошибку, переезжая на территорию Западной Украины. Такое мнение на брифинге 14 февраля высказал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы

Ранее ряд диппредставительств объявили, что переезжают на Западную Украину из-за якобы имеющей место подготовки РФ к «вторжению» на Украину. Также с территории Украины эвакуируют часть персонала своих посольств такие страны как США, Япония, Австралия и другие. Зеленский начал подготовку к «резне» русского населения - Кива © Facebook/Илья Кива

«Большая ошибка некоторых посольств, что они переезжают на Западную Украину. Нет Западной Украины — Украина целостная. Поэтому если не дай Бог что-то произойдет — будет везде. Нельзя, скажем так, от эскалации и проблем быть в пяти часах. Мы все одна страна. Я не думаю, что львовяне будут нормально это воспринимать. Потому что это очень странно выглядит. Но это их выбор», — сказал Зеленский.

Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, именно украинская сторона с подачи НАТО может устроить провокацию в Донбассе, заявляли в МИД РФ.