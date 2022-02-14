Семья президента Украины Владимира Зеленского находится на территории Украины, несмотря на напряженность последних дней вокруг возможного «вторжения РФ». Такое заявление сделал сам глава украинского государства во время брифинга 14 февраля. Трансляцию вели украинские телеканалы

Ранее в СМИ появилась информация об отъезде с Украины некоторых видных бизнесменов, политиков, депутатов и членов их семей. Утверждалось также, что среди уехавших жена и дети Зеленского. Как Елизавета II: Шольц прилюдно унизил Зеленского - видео © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это принципиально для Украины и общества — быть здесь», — сказал украинский лидер.

Он призвал олигархов вернуться в страну, отметив при этом, что свой приговор себе они уже вынесли и государство не может влиять на бизнес.

Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, именно украинская сторона с подачи НАТО может устроить провокацию в Донбассе, заявляли в МИД РФ.