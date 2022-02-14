Ранее в СМИ появилась информация об отъезде с Украины некоторых видных бизнесменов, политиков, депутатов и членов их семей. Утверждалось также, что среди уехавших жена и дети Зеленского.
«Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это принципиально для Украины и общества — быть здесь», — сказал украинский лидер.
Он призвал олигархов вернуться в страну, отметив при этом, что свой приговор себе они уже вынесли и государство не может влиять на бизнес.
Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, именно украинская сторона с подачи НАТО может устроить провокацию в Донбассе, заявляли в МИД РФ.