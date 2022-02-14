Президент Украины на брифинге 14 февраля после переговоров с канцлером ФРГ Олофом Шольцем признал, что не может добиться от мировых лидеров конкретики о санкциях против РФ, которые будут введены в случае российского «вторжения». Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

Зеленский отметил, что не знает деталей о возможных санкциях.

«Я задавал этот вопрос многим лидерам и конкретного ответа я сам не получил, поэтому большей информации, к сожалению, предоставить не могу», — заявил глава украинского государства.

Страны G7 пригрозили ввести санкции против РФ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, именно украинская сторона с подачи НАТО может устроить провокацию в Донбассе, заявляли в МИД РФ.