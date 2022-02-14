Зеленский отметил, что не знает деталей о возможных санкциях.
«Я задавал этот вопрос многим лидерам и конкретного ответа я сам не получил, поэтому большей информации, к сожалению, предоставить не могу», — заявил глава украинского государства.
Шольц также не стал уточнять в своем выступлении суть данных санкций. Он сказал, что такие санкции будут введены против Российской Федерации в случае ее нападения на Украину.
Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Напротив, именно украинская сторона с подачи НАТО может устроить провокацию в Донбассе, заявляли в МИД РФ.