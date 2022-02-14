«Президент меня уверил что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и о выборах для дискуссии», — сказал Шольц.
Канцлер Германии отметил, что Киев и Москва должны начать переговоры.
«Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы готовы к серьезным санкциям», — заявил он.
По словам Зеленского, он ожидает следующих переговоров в рамках советников лидеров стран «нормандского формата», а после проведение и самого саммита.
Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия остается верна Минским соглашением, в то время, как украинская сторона уклоняется от их выполнения.