В понедельник, 14 февраля в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лидеры двух государств дали брифинг по итогам встречи, его транслировали украинские телеканалы

«Президент меня уверил что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и о выборах для дискуссии», — сказал Шольц.

Канцлер Германии отметил, что Киев и Москва должны начать переговоры.

«Если Россия снова нарушит территориальную целостность Украины, мы готовы к серьезным санкциям», — заявил он.

Как Елизавета II: Шольц прилюдно унизил Зеленского - видео © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Страны Запада и украинские власти продолжают нагнетать ситуацию вокруг якобы готовящегося «вторжения РФ». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия остается верна Минским соглашением, в то время, как украинская сторона уклоняется от их выполнения.