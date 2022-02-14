Ситуация со скандалом на Украине из-за посещения певицей Алиной Паш Крыма является позором для страны. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии News.ru 14 февраля

Ранее, в 2015 году, Алина Паш стала финалисткой 6-го сезона украинского шоу «X-фактор». Тогда наставником артистов был Сергей Соседов. Критик отметил талант украинской певицы. На Украине со скандалом выбрали участников Нацотбора на «Евровидение» © Открытые источники

«Я рад, что Алина Паш едет на "Евровидение". Это очень талантливая певица и прекрасная артистка. Сегодня Украина ведёт себя отвратительно, и мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране», — заявил Соседов.

На прошлой неделе февраля жюри нацотбора объявило, что Алина Паш представит Украину на конкурсе «Евровидение»-2022. Однако на певицу посыпались обвинения националистов.

В частности, экс-главарь одесской ячейки Правого сектора* Сергей Стерненко заявил, что, по его сведениям, Паш отправилась в Крым в 2015 году с территории РФ, а не Украины.

Певицу внесли на скандально известный сайт «Миротворец».

На поводу у националистов пошли организаторы нацотбора Украины на «Евровидение». Руководство канала Суспільне отказалось подписывать с Алиной Паш соглашение об участии в международном песенном конкурсе до проверки предоставленной ее командой справки о посещении Крыма с пересечением границы Украины.

*Деятельность организации запрещена в РФ