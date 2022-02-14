Ранее, в 2015 году, Алина Паш стала финалисткой 6-го сезона украинского шоу «X-фактор». Тогда наставником артистов был Сергей Соседов. Критик отметил талант украинской певицы.
«Я рад, что Алина Паш едет на "Евровидение". Это очень талантливая певица и прекрасная артистка. Сегодня Украина ведёт себя отвратительно, и мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране», — заявил Соседов.
На прошлой неделе февраля жюри нацотбора объявило, что Алина Паш представит Украину на конкурсе «Евровидение»-2022. Однако на певицу посыпались обвинения националистов.
В частности, экс-главарь одесской ячейки Правого сектора* Сергей Стерненко заявил, что, по его сведениям, Паш отправилась в Крым в 2015 году с территории РФ, а не Украины.
Певицу внесли на скандально известный сайт «Миротворец».
На поводу у националистов пошли организаторы нацотбора Украины на «Евровидение». Руководство канала Суспільне отказалось подписывать с Алиной Паш соглашение об участии в международном песенном конкурсе до проверки предоставленной ее командой справки о посещении Крыма с пересечением границы Украины.
*Деятельность организации запрещена в РФ