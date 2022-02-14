Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Минобороны Белоруссси Виктор Хренин провели телефонный разговор, сообщила пресс-службы белорусского военного ведомства 14 февраля

Разговор глав минобороны состоялся по инициативе украинской стороны. Грызлов: Учения России и Белоруссии не дают поводов для беспокойства © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе», — отмечается в сообщении.

В частности, министры обсудили учения вооруженных сил, происходящие на территории Белоруссии и Украины, и выразили уверенность, что они «не несут угроз безопасности братским странам».

В своем Twitter Резников оценил разговор с Хрениным как «позитивный сигнал и шаг к сотрудничеству».

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Украины, стороны договорились, что военный атташе Белоруссии на Украине посетит украинские учения «Метель — 2022», а украинский — белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022».