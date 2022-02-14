Разговор глав минобороны состоялся по инициативе украинской стороны.
«Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе», — отмечается в сообщении.
В частности, министры обсудили учения вооруженных сил, происходящие на территории Белоруссии и Украины, и выразили уверенность, что они «не несут угроз безопасности братским странам».
В своем Twitter Резников оценил разговор с Хрениным как «позитивный сигнал и шаг к сотрудничеству».
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Украины, стороны договорились, что военный атташе Белоруссии на Украине посетит украинские учения «Метель — 2022», а украинский — белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022».