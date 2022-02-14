В понедельник, 14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл на Украину. Возле Мариинского дворца в Киеве его встречал президент Владимир Зеленский. Видеокамеры зафиксировали неловкое рукопожатие двух лидеров

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Агентство РИА Новости обратилось за комментарием к эксперту по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяне Барановой. По ее мнению, такое рукопожатие выглядит очень странно для политиков столь высокого уровня. В деловом и в политическом мире не принято при рукопожатии переворачивать руку в горизонтальное положение и трясти своего собеседника за кончики пальцев. В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского © пресс-служба президента Украины

«Могу предположить, что это просто какая-то неловкая ситуация, так не было запланировано. Вряд ли это какое-то сознательное нарушение протокола, правил делового этикета и так далее. И чтобы не привлекать внимание к этой ситуации, оба решили оставить все как есть и поприветствовали друг друга», — сказала специалист.

Она отметила, что рукопожатие Зеленского и Шольца было похоже на то, как своих гостей приветствует королева Великобритании Елизавета II, когда ее визави остается только подержать ее за пальцы.