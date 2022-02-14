Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 14 февраля рассказал о проекте ответа России на предложение Запада по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ отметил, что первая часть ответа США по гарантиям безопасности не удовлетворяет Россию, но вторая является более конструктивной и предусматривает конкретные меры. Он указал, что США и НАТО готовы к переговорам с Россией по некоторым аспектам гарантий безопасности. Лавров рассказал, к каким отношениям с США стремится Россия © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Лавров подчеркнул, что диалог России с Западом продолжится. По его словам, будучи главой МИД, он не сомневается, что шанс договориться есть всегда.

Глава МИД заявил, что РФ сохранит в диалоге приверженность разъяснению своей правоты и будет готова выслушать серьезные встречные аргументы.

«Россия будет добиваться ответа на законные вопросы по гарантиям безопасности, включая втягивание Украины в НАТО», — сказал Лавров.

Также Лавров сообщил, что проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя уже подготовлен, он сформулирован на десяти страницах.

Ранее Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В ответах ключевые требования РФ были проигнорированы. При этом США заявили о готовности обсуждать контроль над ядерными вооружениями.