Украинский националист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале обвинил украинскую певицу Алину Паш, прошедшую в нацотборе страны на «Евровидение-2022», в подделке справки о посещении Крыма через границу Украины

«По башке дам»: Киркоров пригрозил коллеге за слова об украинской певице © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Алине Паш победу в нацотборе Украины на «Евровидение».

Националисты стали обвинять певицу в «неправильном» (т.е. с территории РФ) посещении Крыма в 2015 году и требовать отмены результатов отбора. Паш внесли на сайт «Миротворец».

«Из собственных источников как в ГПС (Госпогранслужба — ред.), так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта», — заявил Стерненко.

По его словам, сначала рейсом Киев-Москва певица покинула территорию Украины, потом из Москвы улетела в Крым.

Позднее стало известно, что национальный вещатель, являющийся организатором украинского отбора на «Евровидение» поставил на паузу подписание контракта с Алиной Паш на дальнейшее участие в конкурсе. Телеканал «Суспiльне» обратился в Госпогранслужбу Украины с просьбой проверить справку исполнительницы.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году. Украина продолжает считать полуостров своим и требовать посещать его рейсами с территории Украины.