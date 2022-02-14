Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 февраля опубликовал в своем Telegram-канале обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинского народу

«Я считал вас мудрым политиком, а вы сразу позарились на чужое» - Кадыров Зеленскому © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины», — написал Кадыров.

По его словам, украинский президент должен сделать все от него зависящее, чтобы предотвратить кровопролитие и способствовать снижению напряженности в глобальном масштабе.

«Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией», — обратился глава Чечни к жителям Украины.

Кадыров выразил надежду, что украинцы сами восстановят эту общность двух народов, несмотря на «антинародный режим и его пропаганду».

Ранее Кадыров уже высказывался в соцсетях об Украине. В последний раз он отметил, что на месте российского руководства уже давно бы «забрал» Украину. Позднее он подчеркнул, что эти слова являются его частным мнением.