По словам представителя МИД, вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада.
«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине», — сказал Горлач.
Он добавил, что эвакуация россиян с территории Украины сейчас не обсуждается, поскольку российских граждан в стране очень много.
Дипломат посоветовал следить за сообщениями Ситуационно-кризисного центра МИД.
Ранее в ДНР сообщили, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе военную технику, в том числе недавно поставленную Западом. В МИД РФ отмечали, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, тормозя переговорный процесс по Донбассу, а накачка Украины оружием может спровоцировать ее на попытку силового решения конфликта.