МИД России допускает возможность провокаций в Донбассе, особенно со стороны автономных акторов на Украине. Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач 14 февраля, передает РИА Новости

По словам представителя МИД, вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада. Постпред РФ при ООН анонсировал силовые провокации Киева в Крыму © Никита Рассказов, Украина.ру

«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине», — сказал Горлач.

Он добавил, что эвакуация россиян с территории Украины сейчас не обсуждается, поскольку российских граждан в стране очень много.

Дипломат посоветовал следить за сообщениями Ситуационно-кризисного центра МИД.

Ранее в ДНР сообщили, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе военную технику, в том числе недавно поставленную Западом. В МИД РФ отмечали, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, тормозя переговорный процесс по Донбассу, а накачка Украины оружием может спровоцировать ее на попытку силового решения конфликта.