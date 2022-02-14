Отмечается, что 32-летний мужчина стал стрелять из рогатки металлическими шариками по зданию офиса главы государства Владимира Зеленского. В результате инцидента были повреждены стекла на двух окнах административного здания. 

Покушение на Зеленского: астролог назвал дату
Покушение на Зеленского: астролог назвал дату
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Злоумышленник был задержан правоохранителями, его доставили в отделение. Мотив его действий устанавливается. Также полиция обещает дать правовую оценку произошедшего. 

Несмотря на то, что рогатки воспринимаются в основном как детское развлечение, в настоящее время они также выпускаются в модификациях повышенной мощности, в сочетании с металлическими шариками в качестве снаряда могут наносить тяжелые увечья человеку, плоть до летального исхода. Известны случаи, когда подобные рогатки использовались против силовиков во время массовых беспорядков.