Житель Киева в понедельник, 14 февраля обстрелял окна в здании Офиса президента Украины из рогатки. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой столичной полиции в Facebook

Отмечается, что 32-летний мужчина стал стрелять из рогатки металлическими шариками по зданию офиса главы государства Владимира Зеленского. В результате инцидента были повреждены стекла на двух окнах административного здания. Покушение на Зеленского: астролог назвал дату © president.gov.ua

Злоумышленник был задержан правоохранителями, его доставили в отделение. Мотив его действий устанавливается. Также полиция обещает дать правовую оценку произошедшего.

Несмотря на то, что рогатки воспринимаются в основном как детское развлечение, в настоящее время они также выпускаются в модификациях повышенной мощности, в сочетании с металлическими шариками в качестве снаряда могут наносить тяжелые увечья человеку, плоть до летального исхода. Известны случаи, когда подобные рогатки использовались против силовиков во время массовых беспорядков.