Отмечается, что 32-летний мужчина стал стрелять из рогатки металлическими шариками по зданию офиса главы государства Владимира Зеленского. В результате инцидента были повреждены стекла на двух окнах административного здания.
Злоумышленник был задержан правоохранителями, его доставили в отделение. Мотив его действий устанавливается. Также полиция обещает дать правовую оценку произошедшего.
Несмотря на то, что рогатки воспринимаются в основном как детское развлечение, в настоящее время они также выпускаются в модификациях повышенной мощности, в сочетании с металлическими шариками в качестве снаряда могут наносить тяжелые увечья человеку, плоть до летального исхода. Известны случаи, когда подобные рогатки использовались против силовиков во время массовых беспорядков.