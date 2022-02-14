Страны Большой семерки (G7) сообщили о готовности ввести экономические санкции против России в случае «вторжения на Украину». Заявление опубликовано 14 февраля на сайте правительства Великобритании

Министры финансов стран G7 заявили, что «наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную озабоченность». Зеленский призвал ЕС немедленно ввести санкции против РФ © president.gov.ua

Они указали, что поддерживают дипломатические усилия по деэскалации напряженности, однако пригрозили «быстрым, скоординированным и мощным ответом» в случае «агрессии России».

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в заявлении стран Большой семерки.

Ранее Пентагон сообщил, что США не намерены вводить антироссийские санкции превентивно.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.