«Российскому вторжению» на Украину может помешать теплая погода. Об этом сообщили в очередном сюжете телеканала CNN

«Миллион сумасшедших»: писатель из Киева ответил, ждут ли на Украине «российское вторжение» © Facebook, Игорь Лесев

На днях CNN сообщил, что администрация президента США еще в конце 2021 года якобы специально начала делать тревожные заявления о ситуации вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные. Американские чиновники надеются таким образом показать россиянам, что об их планах известно всем. Это делается для того, чтобы сорвать планы Москвы и «сдержать от агрессивных действий против Украины».

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва якобы «нападет» на бывшую советскую республику 16 февраля.

В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.