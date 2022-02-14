На совещании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 14 февраля с участием депутатов Верховной Рады обсудят «вторжение» РФ на Украину, сообщил парламентарий Ярослав Железняк в эфире канала «Украина 24»

По словам депутата, начало совещания в Раде назначено на 16:00 (17:00 мск).

После него в 19:00 (20:00) на совещание с участием президента Владимира Зеленского соберется фракция «Слуги народа».

Пресс-секретарь главы Верховной Рады Мария Дейнеко сообщила, что на заседание СНБО также приглашены руководство Рады, представители депутатских фракций и групп, а также главы комитетов ВР по вопросам национальной безопасности, обороны, разведки, правоохранительной деятельности, внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Дейнеко отметила, что на заседании будут обсуждаться вопросы оценки ситуации с безопасностью внутри Украины и внешние угрозы.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит признаков скорого «вторжения» России на Украину.