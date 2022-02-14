Президент США Джо Байден является главным провокатором и автором информационных вбросов о «вторжении» России на Украину. Об этом 14 февраля заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале

Кубинский шпион высказался о «российском вторжении» на Украину © alongthemalecon.blogspot.com

«Служба безопасности Украины (СБУ) должна немедленно подготовить план нейтрализации, или если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны», — призвал Кива.

Он также понадеялся, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Байдену посетить Киев в ближайшие дни с «целью раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения». Свою публикацию депутат сопроводил фотографией улыбающегося главы американского государства.

Накануне Зеленский в ходе часового телефонного разговора с Байденом пригласил его посетить Украину на фоне надвигающейся «российской угрозы». Глава американской администрации не дал положительного ответа на эту просьбу. Источники CNN в аппарате Байдена также сообщили, что его визит в Киев крайне маловероятен.