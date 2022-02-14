Запад стремится развязать войну на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом 14 февраля, передает пресс-служба президента

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не хотела «напасть на Украину», не собирается и сейчас, и любые сообщения в СМИ подобного содержания — «брехня».

Однако, по его словам, то, что «творят» сейчас власти Украины в отношении Белоруссии — вообще «уму и анализу не поддается».

Лукашенко также заявил, что конфликт на Украине интересен только Западу. Он указал, что и власти Украины опровергают сообщения западных СМИ о «неминуемом вторжении» России.

«Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что после завершения плановых учений РФ и Белоруссии он с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время примут решение, по какому графику будут выведены войска. Масштабы «Союзной решимости». Совместные учения РФ и РБ оказались максимально приближены к боевым © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В 2020 году после инаугурации Лукашенко МИД Украины заявил, что не считает его легитимным президентом.

Запад обвиняет Россию в эскалации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.