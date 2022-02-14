Министр юстиции Денис Малюска решил приободрить украинцев на фоне угрозы «вторжения» России. На своей странице в Facebook 14 февраля он обнародовал фотографию с собакой и написал завуалированное послание

«Не [справлять малую нужду]! Это если коротко», — подписал снимок министр.

«Миллион сумасшедших»: писатель из Киева ответил, ждут ли на Украине «российское вторжение» © Facebook, Игорь Лесев Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва якобы «нападет» на бывшую советскую республику 16 февраля.

В СМИ также появилась информация, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Накануне из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.