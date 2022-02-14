«Не [справлять малую нужду]! Это если коротко», — подписал снимок министр.
В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва якобы «нападет» на бывшую советскую республику 16 февраля.
В СМИ также появилась информация, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Накануне из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.