В воскресенье Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы Зеленский поблагодарил США за поддержку, запросил дополнительную финансовую и военную помощь Украине и пригласил Байдена посетить Киев с визитом на этой неделе.
Байден заверил, что США готовы дать «решительный ответ на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины». При этом он не дал ответа на приглашение в Киев.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник заявило, что Байден не дал четких обещаний Украине в разговоре с Зеленским.
Также, по данным агентства, президент США вряд ли посетит Киев в ближайшие дни. Ранее он призвал граждан США уезжать c Украины.