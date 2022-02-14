Президент США Джо Байден не дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому четких ответов на просьбу о предоставлении Украине дополнительной помощи и приглашение приехать в Киев, сообщает 14 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме

В воскресенье Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе беседы Зеленский поблагодарил США за поддержку, запросил дополнительную финансовую и военную помощь Украине и пригласил Байдена посетить Киев с визитом на этой неделе. Зеленский позвал Байдена в Киев в ближайшие дни © REUTERS,

Байден заверил, что США готовы дать «решительный ответ на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины». При этом он не дал ответа на приглашение в Киев.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник заявило, что Байден не дал четких обещаний Украине в разговоре с Зеленским.

Также, по данным агентства, президент США вряд ли посетит Киев в ближайшие дни. Ранее он призвал граждан США уезжать c Украины.