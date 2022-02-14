Российский певец Филипп Киркоров в эфире программы «Маска» 13 февраля эмоционально отреагировал на оценку, которую телеведущая Регина Тодоренко дала ногам украинской исполнительницы Ани Лорак

«Поцеловать забыл»: Киркоров взял Баскова на ручки © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

После выступления участника в образе осьминога Тодоренко предположила, что на сцене Ани Лорак.

«Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции — немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто», — сказала она.

Киркоров резко отреагировал на слова Тодоренко.

«Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще идеальная фигура!» — заявил он

Шоу «Маска» на НТВ — это российская адаптация международного формата Masked Singer компаний Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation. Премьера состоялась 1 марта 2020 года.

Киркоров дружит с украинской певицей и даже является крестным дочери Лорак — Софии Налчаджиоглу.