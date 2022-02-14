Тодоренко и Киркоров являются членами жюри шоу, где им нужно узнать, кто из известных исполнителей скрывается под определенной маской.
После выступления участника в образе осьминога Тодоренко предположила, что на сцене Ани Лорак.
«Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции — немножечко иксом. И так очень часто стоит Ани Лорак. Очень часто», — сказала она.
Киркоров резко отреагировал на слова Тодоренко.
«Ты что, обалдела, я тебе сейчас дам! Я сейчас тебе по башке дам! Каким иксом? У Ани Лорак идеальные ноги, и вообще идеальная фигура!» — заявил он
Шоу «Маска» на НТВ — это российская адаптация международного формата Masked Singer компаний Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation. Премьера состоялась 1 марта 2020 года.
Киркоров дружит с украинской певицей и даже является крестным дочери Лорак — Софии Налчаджиоглу.