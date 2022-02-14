Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC 14 февраля пояснил, что его слова о готовности Украины пойти на уступки были неправильно поняты и не касаются отказа от намерения вступить в НАТО

«Я очень рад, что мне представился шанс прояснить мою позицию… Вопрос, который был задан, создает неправильное понимание. Я сказал [корреспонденту], что мы (Украина — ред.) не являемся членом НАТО прямо сейчас и чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки… Но это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в конституции», — сказал Пристайко. Британия готова поддержать возможный отказ Украины от НАТО © пресс-служба президента Украины

Ранее посол Украины в Великобритании заявил, что Киев готов идти на уступки, чтобы избежать войны, в том числе может отказаться от намерения получить членство в НАТО. Позднее в Офисе президента и МИД Украины заверили, что это не так и слова Пристайко «были вырваны из контекста».

Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии против Украины. В Москве подчеркивают, что Россия не никому угрожает, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.