В ведомстве заверили, что поводов для паники нет, и сотрудники СБУ уже работают во всех регионах Украины в усиленном режиме.
«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны… Мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это», — говорится в заявлении СБУ.
В СБУ призвали украинцев «сохранять спокойствие и холодный разум» и «не поддаваться на провокации».
Ранее президент США Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину. США, Великобритания и ряд других стран эвакуировали из Киева своих дипломатов. Несколько авиакомпаний ЕС и США прекратили авиарейсы на Украину.