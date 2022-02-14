Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в стране ведется «гибридная информационная война», и призвала граждан не поддаваться панике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 14 февраля

В ведомстве заверили, что поводов для паники нет, и сотрудники СБУ уже работают во всех регионах Украины в усиленном режиме. Эксперт рассказал, чем обернулись для Украины крики о «российском вторжении» © AP, Petr David Josek

«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны… Мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это», — говорится в заявлении СБУ.

В СБУ призвали украинцев «сохранять спокойствие и холодный разум» и «не поддаваться на провокации».

Ранее президент США Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину. США, Великобритания и ряд других стран эвакуировали из Киева своих дипломатов. Несколько авиакомпаний ЕС и США прекратили авиарейсы на Украину.