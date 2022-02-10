«Конечно, Макрон говорил о своем. У Макрона выборы президента. Тем более, что велика вероятность, что его выберут. И он поехал с туром попиариться. Неужели непонятно, что его Донбасс не интересует. У него есть проблемы во Франции. Во-первых, экономические. А во-вторых, ему же лучше рассказывать, что он якобы померил. Во Франции скажут, что Макрон остановил третью мировую войну. А глубже там ж никто не разбирается», — считает эксперт.
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что роль европейского посредника Макрону очень выгодна, и французскому лидеру удалось заинтересовать Кремль. Результатом встречи президентов Франции и России стало то, что Москва согласилась на посредническую роль Эмманюэля Макрона, как в отношении украинского конфликта, так и в отношении диалога в отношении Запада и России, отметил эксперт.