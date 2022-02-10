Президент Франции Эмманюэль Макрон преследует личные интересы, совершая визиты в Москву и Киев якобы для решения конфликта в Донбассе. Об этом 9 февраля заявил экономический эксперт Александр Охрименко в эфире телеканала UkrLive

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