Корчок не смог принять участия в заседании правительства. Он находится на самоизоляции, но симптомы заболевания у него отсутствуют.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сдал положительный тест на коронавирус по возвращении из поездки на Украину, где он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В день переговоров стало известно, что COVID-19 диагностировали у руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака. Турецкий лидер переносит заболевание в легкой форме. Сдавал ли анализы президент Украины, его пресс-служба пока не сообщает.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается сложной. Только за минувшие сутки заболели почти 42 тысячи человек. А с начала пандемии заболели почти 4,5 млн украинцев.