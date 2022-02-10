Глава министерства иностранных дел (МИД) Словакии Иван Корчок сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из Киева. Об этом 9 февраля сообщило радио RTVS

Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде © Facebook, Слуга Народу

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сдал положительный тест на коронавирус по возвращении из поездки на Украину, где он встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В день переговоров стало известно, что COVID-19 диагностировали у руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака. Турецкий лидер переносит заболевание в легкой форме. Сдавал ли анализы президент Украины, его пресс-служба пока не сообщает.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается сложной. Только за минувшие сутки заболели почти 42 тысячи человек. А с начала пандемии заболели почти 4,5 млн украинцев.