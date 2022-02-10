Запланированное президентом Украины Владимиром Зеленским заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Харькове, а не в Киеве, выглядит, как дипломатический маневр в рамках обсуждения решения конфликта в Донбассе. Об этом 9 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала UkrLive

«Я бы рассматривал это заявление, как часть дипломатических маневров. Потому что нас подталкивают к реализации Минских соглашений и многие на Украине будут воспринимать это, как предательство со стороны власти… Поэтому власть делает маневры с территориальной самообороной, Харьковом и форпостом против вторжения», — заявил Карасев.

Также политолог отметил, что видит в таком предложении «не стратегический сценарий, а игровой, что мы не сдаемся».

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Также СМИ сообщили, что на заседании СНБО могут уволить руководство нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.