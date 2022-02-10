«Я бы рассматривал это заявление, как часть дипломатических маневров. Потому что нас подталкивают к реализации Минских соглашений и многие на Украине будут воспринимать это, как предательство со стороны власти… Поэтому власть делает маневры с территориальной самообороной, Харьковом и форпостом против вторжения», — заявил Карасев.
Также политолог отметил, что видит в таком предложении «не стратегический сценарий, а игровой, что мы не сдаемся».
В среду, 9 февраля, аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил в комментарии украинскому СМИ о подготовке выездного заседания, которое запланировано на 11 февраля в Харькове. Также в аппарате отметили, что Харьков выбрали, сколько он граничит с Россией. В частности, будут обсуждать вопрос формирования сил территориальной обороны.
Также СМИ сообщили, что на заседании СНБО могут уволить руководство нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.