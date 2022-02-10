Власти США мешают странам Западного полушария свободно выбирать внешнеполитический курс и партнеров. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне 10 февраля

Посольство прокомментировало заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. По ее словам, латиноамериканские страны, использующие содействие со стороны России, становятся «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии. В Бразилии заверили, что США не помешают визиту Болсонару в Москву © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве», — подчеркивается в заявлении посольства.

В российской дипмиссии напомнили слова первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Она ранее отметила, что это право «не может быть предметом дискуссий или торга».

По данным бразильского издания Folha de Sao Paulo, дипломаты США на фоне напряженности вокруг Украины оказывали давление на Бразилию с целью добиться отмены запланированного визита президента Жаира Болсонару в Москву.

Они заявили, что визит главы государства в Россию можно будет расценить как сигнал «поддержки действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права».