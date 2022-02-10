«Такая линия, опирающаяся на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь цели и принципы Устава ООН, пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе. Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество — в самых разных форматах — с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Мы не на словах, а на деле содействуем формированию глобального "пояса добрососедства", необходимого для сохранения всеобщей стабильности и укрепления международных позиций России», — сказал Лавров.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.