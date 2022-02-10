Россия не на словах, а на деле способствует формированию глобального «пояса добрососедства» для сохранения всеобщей стабильности. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, поздравляя коллег с Днем дипломатического работника, говорится 10 февраля на сайте МИД

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