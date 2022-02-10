Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает 10 февраля РИА Новости

«Миллион сумасшедших»: писатель из Киева ответил, ждут ли на Украине «российское вторжение» © Facebook, Игорь Лесев

‎Гатилов напомнил о словах главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что «если это зависит от России, то войны не будет».

«Какие ещё нужны дополнения?‎» — добавил дипломат.

В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО «Смерч» и «Ураган». Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение Минских договоренностей.

Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.