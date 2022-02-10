Совместные учения России и Белоруссии являются плановыми и проводятся с соблюдением лимитов войск, установленных международными соглашениями, отметил 9 февраля посол России в Белоруссии Борис Грызлов в эфире канала «Россия 24»

Посол России прокомментировал совместные учения военных России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022». «Союзная решимость». Военные учения Белоруссии и России: техника, география, легенда, реакция Запада © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Эти учения плановые. На них прибыли и российские войска, и вооружение. Хочу сразу обратить внимание, что есть некая планка по количеству участников учений и по количеству вооружений. Она установлена решениями 2011 года (Венский документ 2011 года. — Ред.). Эта планка не превышена, и поэтому беспокоиться тут не о чем», — заявил Грызлов.

Он обратил внимание на то, что НАТО подтягивает свои силы к границе Белоруссии со стороны Польши.

Первый этап учений России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» — переброска и прибытие войск в пункты выполнения задач — завершился 9 февраля.

На втором этапе, с 10 по 20 февраля, пройдут военные маневры.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал проведение учений на Украине одновременно с учениями войск России и Белоруссии. Учения пройдут в том числе в пограничных с Белоруссией районах — Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Украина задействует на учениях оружие, поставленное Западом, в частности турецкие беспилотники Bayraktar TB2, противотанковые комплексы Джавелин из США и противотанковые гранатометы NLAW из США.