Десятидневные военные учения с применением поставляемого США и ЕС Киеву вооружения начинаются 10 февраля на Украине. Об этом заявил на днях министр обороны страны Алексей Резников в эфире ICTV

«Союзная решимость». Военные учения Белоруссии и России: техника, география, легенда, реакция Запада © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Стрельбы будут проходить на полигонах в разных регионах Украины, в том числе в городах Ровно, Ковель (Волынская область), Овруч (Житомирская область), Чернигов, Сумы, Одесса, а также на полигонах в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

При этом министр не сказал, сколько военных будут принимать участие в маневрах, а также будут ли в них задействованы иностранные инструкторы.

С 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.