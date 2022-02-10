Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая силовые действия со стороны Киева против россиян в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, передает 10 февраля РИА Новости

Данилов заявил о невозможности «отвоевать» Крым у России © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых ‎безответственных украинских политиков.

«Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подчеркнул Гатилов.

Постпред отметил, что власти Украины с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации.

«Тогда, восемь ‎лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве», — указал дипломат.

В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО «Смерч» и «Ураган». Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение Минских договоренностей.