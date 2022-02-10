«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов федерации», — сказал он.
Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых безответственных украинских политиков.
«Мы не можем игнорировать подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий», — подчеркнул Гатилов.
Постпред отметил, что власти Украины с момента объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации.
«Тогда, восемь лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве», — указал дипломат.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО «Смерч» и «Ураган». Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение Минских договоренностей.