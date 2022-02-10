Данилов заявил о невозможности «отвоевать» Крым у России
Данилов заявил о невозможности «отвоевать» Крым у России
© РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал он.

Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых ‎безответственных украинских политиков.

«Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подчеркнул Гатилов.

Постпред отметил, что власти Украины с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращали различные провокации.

«Тогда, восемь ‎лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую вела против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве», — указал дипломат.

В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО «Смерч» и «Ураган». Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение Минских договоренностей.

 