Россия и Белоруссия объявили о старте совместных военных учений «Союзная решимость-2022». Об этом 10 февраля сообщили в Минобороны России

Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Маневры пройдут на белорусских полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также в отдельных районах Белоруссии.

Военнослужащие отработают усиление охраны государственной границы для противодействия боевикам, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Учения «Союзная решимость-2022» планируется провести в два этапа. До 9 февраля войска прибывали на территорию Белоруссии, разгружались и выдвигались в район выполнения задач. Сами маневры пройдут с 10 по 20 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планируется отработать противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения, «Запад-2021», состоялись в сентябре 2021 года.