Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 9 февраля в эфире телеканала «Наш» назвал «истинную» цель визита Макрона в Киев

Климкин объяснил, чем полезны переговоры РФ и США для Киева © МИД Украины

«Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям», — сказал он.

Климкин добавил, что Минские соглашения никогда не сработают.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам встречи французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве состоялись переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.