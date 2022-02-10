Он усомнился в намерении Киева выполнять Минские соглашения и отметил, что украинская делегация в контактной группе продолжает отказываться от прямого диалога с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).
Грызлов также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают свое присутствие в зоне конфликта в Донбассе.
«Ряд западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, призывают Украину к деэскалации. Не далее чем вчера президент Макрон публично заявил, что [президент Украины] Владимир Александрович Зеленский готов выполнить Минские соглашения. Но это пока никак не отразилось на поведении украинской стороны», — добавил полпред.
Ранее Грызлов заявлял, что Украину пытается привести к полномасштабному вооруженному противостоянию «партия войны». По его мнению, ее влияние сильнее, чем власть Зеленского, обещавшего привести страну к миру.