Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой для развития отношений стран. Об этом 9 февраля заявило министерство иностранных дел (МИД) России в преддверии встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс

«Надоели манипуляции»: Путин назвал причину антироссийской политики США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В российском МИД также отметили, что британская сторона использует не только заявления о «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности», но и открытые угрозы.

«Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — отметили в МИД РФ.

Ранее Трасс прибыла в Москву с официальным визитом. Диппредставительство Великобритании уточнило, что она проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине. Перед вылетом Трасс снова упомянула про возможность введения антироссийских санкций в случае эскалации конфликта Москвы и Киева.