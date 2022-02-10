«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день», — отметил посол.
По словам Антонова, Соединенные Штаты допускают путь развития событий, предполагающий понижение уровня дипприсутствия в Москве и Вашингтоне.
В конце января Антонов сообщил, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде из страны, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. Посол сказал, что за четыре года его нахождения в Вашингтоне из Штатов были выдворены более 120 дипломатов и сотрудников посольства и эта тенденция не меняется.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание с требованием начать разбирательство из-за визовых проблем с США. Постпред России Василий Небензя указал, например, что сотрудники дипмиссии не могут продлить визу после кратковременного отъезда. С аналогичной просьбой к ООН российская сторона уже обращалась в ноябре прошлого года.
Лавров обвинял США в искусственном ограничении выдачи виз россиянам, чтобы «выторговать» у России односторонние уступки.
В марте 2020 года США объявили о прекращении выдачи виз и рассмотрения заявок на их получение во всех посольствах из-за пандемии. Приостанавливалась работа генконсульств во Владивостоке и Санкт-Петербурге, в апреле 2021 года закрылось генконсульство в Екатеринбурге — за консульскими услугами граждане России могли обратиться только в посольство в Москве.