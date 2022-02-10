Россия приняла мудрую тактику вооружённого выжидания: враждебная киевская власть изживёт себя сама, а фанатики выдохнутся. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Украина, как молодая страна, проходит процесс становления, который зачастую сопровождается войнами. Русофобы-фанатики рано или поздно выдохнутся, не получив "российского вторжения", заявил эксперт. «Не Украина». Эксперт назвал самую важную для России страну бывшего СССР © pixabay

«Но поскольку Россия не нападет (и в этом ее большая мудрость), Украине придется повзрослеть. Каждая нация должна сдать свои экзамены. Украина сейчас их сдает…украинцы накопят эту мудрость, а потом начнется выступление регионов. Одесса к этому уже готова, Запорожье тоже, Харьков не отстает. И жители Славянска, которые оккупированы карательными войсками, тоже ждут своего часа», — сказал Артамонов.

Процесс становления национального мышления неминуем, и никакие "мозги русского брата" в этом не помогут, заключил собеседник издания.

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