Украина, как молодая страна, проходит процесс становления, который зачастую сопровождается войнами. Русофобы-фанатики рано или поздно выдохнутся, не получив "российского вторжения", заявил эксперт.

«Не Украина». Эксперт назвал самую важную для России страну бывшего СССР
«Не Украина». Эксперт назвал самую важную для России страну бывшего СССР
© pixabay

«Но поскольку Россия не нападет (и в этом ее большая мудрость), Украине придется повзрослеть. Каждая нация должна сдать свои экзамены. Украина сейчас их сдает…украинцы накопят эту мудрость, а потом начнется выступление регионов. Одесса к этому уже готова, Запорожье тоже, Харьков не отстает. И жители Славянска, которые оккупированы карательными войсками, тоже ждут своего часа», — сказал Артамонов.

Процесс становления национального мышления неминуем, и никакие "мозги русского брата" в этом не помогут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.