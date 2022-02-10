Кампания по "российскому вторжению на Украину" провалилась потому, что Запад делал ставку на то, что не могло произойти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Западное военно-политическое руководство относится к России как к туземцам. Они смотрят на мир, считая, что у них есть некая истина, которую они обрели, заявил эксперт. Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Поэтому не стоит удивляться, что они ждали, что мы будем следовать по их сценарию. Они думают, что схватили нас за горло и понимают нас, но они не могут понять, что ничего не поняли. Это узколобость и идеологическая зашоренность. Мы взрослее их и старше, потому что мы изжили из себя идеологию и видим мир более-менее объективно», — сказал Артамонов.

Неудавшееся «вторжение России» тоже будет записано Западом как «победа» — они скажут, что встали одной стеной от Швеции до Германии и сумели Россию «напугать». Мы имеем дело с фанатиками, но беззубыми — им не удалось убедить украинцев быть своими «шахидами» для «священной войны за демократию», заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.