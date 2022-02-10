Киевской власти, подталкиваемой на войну с Россией, всё же хватает здравого смысла - интересы Украины и её западных сюзеренов расходятся тогда, когда Украину ведут на убой. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Не только у населения Украины, но даже у преступной киевской хунты работает здравый смысл, заявил эксперт. Рост торговли с «агрессором». Почему Украина все больше зависит от России © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«Они не такие фанатики, как Гитлер. Тот же министр обороны Резников говорит, что не хочет войны. Даже Зеленский, который все равно остается хвостом собаки (ничем он там не виляет), говорит, что нет такой ситуации, что Россия готовится напасть. Но его все равно подталкивают вести украинцев на убой», — сказал Артамонов.

Расхождения между властями страны и их западными хозяевами состоят в том, что украинцы не пожелали войны с Россией. Нынешние киевские управленцы же — не более, чем полицаи под контролем ЦРУ, а Украина таких знала и выплюнула где-то на Колыме, что ждёт и нынешнюю хунту, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.