Не только у населения Украины, но даже у преступной киевской хунты работает здравый смысл, заявил эксперт.
«Они не такие фанатики, как Гитлер. Тот же министр обороны Резников говорит, что не хочет войны. Даже Зеленский, который все равно остается хвостом собаки (ничем он там не виляет), говорит, что нет такой ситуации, что Россия готовится напасть. Но его все равно подталкивают вести украинцев на убой», — сказал Артамонов.
Расхождения между властями страны и их западными хозяевами состоят в том, что украинцы не пожелали войны с Россией. Нынешние киевские управленцы же — не более, чем полицаи под контролем ЦРУ, а Украина таких знала и выплюнула где-то на Колыме, что ждёт и нынешнюю хунту, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.