Чем больше войн будет на территории России и Украины, тем большие пространства освободятся для заселения их мигрантами из Европы, раскрыл положения теории «большого сброса» эксперт.
«Именно на территории Восточной Украины расположены необходимые им промышленные предприятия. Им нужны рабы, потому что Китай взбунтовался. И транспортное плечо из Украины гораздо короче, чем из Китая. Поэтому зарядить украинские заводы работать на Западную Европу за бросовую цену — это все равно что привлекать украинских женщин для секс-услуг или в качестве домработниц», — сказал Артамонов.
Если дешёвая украинская рабочая сила будет продолжать поступать в Европу, а население страны — сокращаться в результате войны, Европа будет «визжать от восторга», заключил собеседник издания.
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