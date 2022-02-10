Согласно теории «большого сброса», преподаваемой в западных военных академиях, Украина - страна, чьё население необходимо заместить мигрантами из Ближнего Востока. Пока же население Украины пытаются использовать в качестве дешёвой рабочей силы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель «Правда.ру» Александр Артамонов

Чем больше войн будет на территории России и Украины, тем большие пространства освободятся для заселения их мигрантами из Европы, раскрыл положения теории «большого сброса» эксперт. Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Именно на территории Восточной Украины расположены необходимые им промышленные предприятия. Им нужны рабы, потому что Китай взбунтовался. И транспортное плечо из Украины гораздо короче, чем из Китая. Поэтому зарядить украинские заводы работать на Западную Европу за бросовую цену — это все равно что привлекать украинских женщин для секс-услуг или в качестве домработниц», — сказал Артамонов.

Если дешёвая украинская рабочая сила будет продолжать поступать в Европу, а население страны — сокращаться в результате войны, Европа будет «визжать от восторга», заключил собеседник издания.

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