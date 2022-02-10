Чем больше войн будет на территории России и Украины, тем большие пространства освободятся для заселения их мигрантами из Европы, раскрыл положения теории «большого сброса» эксперт.

Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона
Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона
© РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Именно на территории Восточной Украины расположены необходимые им промышленные предприятия. Им нужны рабы, потому что Китай взбунтовался. И транспортное плечо из Украины гораздо короче, чем из Китая. Поэтому зарядить украинские заводы работать на Западную Европу за бросовую цену — это все равно что привлекать украинских женщин для секс-услуг или в качестве домработниц», — сказал Артамонов.

Если дешёвая украинская рабочая сила будет продолжать поступать в Европу, а население страны — сокращаться в результате войны, Европа будет «визжать от восторга», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.