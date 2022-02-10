В военных кругах Запада обсуждается зловещая теория «большого сброса», согласно которой население России и Украины должно быть замещено. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Россия и Украина для Запада согласно теории «большого сброса» — слабонаселенные территории, численность которых нужно сократить и заместить мигрантами, рассказал эксперт. «Не хотел захватить весь мир». Польский эксперт о том, кем на самом деле был Адольф Гитлер © РИА Новости, Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Для них русские и украинцы, что бы они ни говорили, это один народ. И чем больше россияне и украинцы поубивают друг друга, тем больше свободных пространств освободится. Эти свободные пространства они заселят выходцами из Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока, которых сейчас они не знают куда девать. И эти теории озвучивались еще более 20 лет назад, когда в России еще не знали о массовой иммиграции в Западную Европу», — сказал Артамонов.

Западники хотят устроить геноцид народов славянского этноса и заселить территории, огородив их частоколом из крылатых ракет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.