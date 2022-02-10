Россия и Украина для Запада согласно теории «большого сброса» — слабонаселенные территории, численность которых нужно сократить и заместить мигрантами, рассказал эксперт.
«Для них русские и украинцы, что бы они ни говорили, это один народ. И чем больше россияне и украинцы поубивают друг друга, тем больше свободных пространств освободится. Эти свободные пространства они заселят выходцами из Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока, которых сейчас они не знают куда девать. И эти теории озвучивались еще более 20 лет назад, когда в России еще не знали о массовой иммиграции в Западную Европу», — сказал Артамонов.
Западники хотят устроить геноцид народов славянского этноса и заселить территории, огородив их частоколом из крылатых ракет, заключил собеседник издания.
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