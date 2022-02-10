Если Запад введёт против России обещанные "адские санкции", то тем самым прострелит себе ногу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

Поставки газа в Европу возможны только через Россию, и отключение от SWIFT приведёт к тяжелым последствиям для самой Европы, отметил эксперт.

«Если же Европа введет санкции, то она прострелит себе ногу. Поставка газа возможна только через Россию, а попытка отключить нам SWIFT приведет к тому, что европейские руководители будут лететь в Москву с мешками денег, чтобы расплатиться за тот же газ, который, волей тех же европейских руководителей, стал для них в 8-10 раз дороже», — сказал Артамонов. На грани глобальной конфронтации: Артамонов о реальности западной угрозы

Если же западные деятели обнаружат беглых олигархов и коррумпированных чиновников, у которых арестуют счета, то Россия им за это будет только благодарна, заключил эксперт.

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