Крылатые ракеты не могут решить исход войны, и Россия научилась парировать их налёты со времён операции в Сирии, отметил эксперт.
«Я могу привести в пример еще одного «специалиста», главу агентства по ПРО США, вице-адмирала Джона Хилла, который неожиданно заявил, что их зенитная ракета SМ-6, летающая со скоростью 3,5 маха, способна противостоять гиперзвуковому оружию России. Но порог гиперзвука начинается с 4,5 маха. Каким образом они думают противостоять «Авангарду» (27 махов), «Кинжалу» или «Циркону» — уму непостижимо», — сказал Артамонов.
Эксперт подчеркнул полное отсутствие профессионализма и замену «мышц» американской оборонки на некую «соединительную ткань».
Полностью интервью можно прочитать здесь.