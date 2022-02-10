Некоторые американские военные функционеры полагают, что у них есть ответ на российские гиперзвуковые ракеты. Это в интервью Украина.ру прокомментировал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

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«Я могу привести в пример еще одного «специалиста», главу агентства по ПРО США, вице-адмирала Джона Хилла, который неожиданно заявил, что их зенитная ракета SМ-6, летающая со скоростью 3,5 маха, способна противостоять гиперзвуковому оружию России. Но порог гиперзвука начинается с 4,5 маха. Каким образом они думают противостоять «Авангарду» (27 махов), «Кинжалу» или «Циркону» — уму непостижимо», — сказал Артамонов.

Эксперт подчеркнул полное отсутствие профессионализма и замену «мышц» американской оборонки на некую «соединительную ткань».

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