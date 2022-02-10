Ранее в СМИ сообщалось, что власти Украины попросили Вашингтон разместить под Харьковом комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, «Таад») О реальных тактических возможностях этого комплекса в случае конфликта с Россией рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

THAAD — это американский комплекс ПРО, хорошо зарекомендовавший себя в воздушной обороне. Украине его не поставят, уверен эксперт. На грани глобальной конфронтации: Артамонов о реальности западной угрозы

«Если вдруг появится воздушная угроза для сил Украины, THAAD может сказать какое-то свое слово. Но это при условии, что Россия неожиданно начнет «широкомасштабную агрессию» против Украины и оправдает все надежды США и их союзников по НАТО. Но Россия никогда это не начнет, и никакая российская штурмовая авиация («грачи» и семейство «сухих») никуда не полетит», — сказал Артамонов.

В связи с этим, непонятна истерия киевской власти по поводу THAAD, отметил эксперт. Однако в то же время, американцы имеют возможность переоборудовать комплекс под наступательные цели.

«Другое дело, что под шумок американцы могут протащить некую новую версию THAAD. Она еще пока не разработана, но я предполагаю, что они попытались сделать то же, что и в случае с ракетой MK-41. Это пусковая установка, которая стоит на кораблях ВМС США. Сняв ее с кораблей и смонитровав на шасси грузовиков, превратили в наземные комплексы для крылатых ракет», — рассказал эксперт.

Системы ПРО, размещённые американцами в Польше, действительно имеют возможность наносить агрессивные удары крылатыми ракетами. С этой точки зрения комплексы теоретически могут представлять опасность для России, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.