Давление экономических неурядиц на Украине может привести к повторению событий Петрограда 1917 года, однако этому препятствует важный фактор. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Основной причиной отсутствия народных выступлений на Украине по социально-экономическим причинам эксперт назвал теневую экономику. Сорванный Майдан: на Украине разоблачили заговор против Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Все ожидали, что он произойдет в этом году. Он не произошел. Дело в том, что та часть экономики Украины, которую мы видим на поверхности — это лишь малая ее часть. Около 70% ее экономики находится в тени. Когда мы говорим, что украинская экономика падает, на уровне каждого конкретного потребителя ситуация еще не является критической. Грубо говоря, пока людям еще есть, что есть», — сказал Зубец.

Только в случае, когда людям станет нечего есть, возможен социальный взрыв, заключил эксперт.

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