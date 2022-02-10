Основной причиной отсутствия народных выступлений на Украине по социально-экономическим причинам эксперт назвал теневую экономику.
«Все ожидали, что он произойдет в этом году. Он не произошел. Дело в том, что та часть экономики Украины, которую мы видим на поверхности — это лишь малая ее часть. Около 70% ее экономики находится в тени. Когда мы говорим, что украинская экономика падает, на уровне каждого конкретного потребителя ситуация еще не является критической. Грубо говоря, пока людям еще есть, что есть», — сказал Зубец.
Только в случае, когда людям станет нечего есть, возможен социальный взрыв, заключил эксперт.
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