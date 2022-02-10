Никакие экономические невзгоды не смогут спровоцировать новый социальный взрыв на Украине по ряду причин. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Никакой протест не может осуществиться без организаторов и финансирования, подчеркнул эксперт. Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Голодных и безработных может быть сколько угодно, но нужны люди, которые организуют этот протест и поведут вперед. Экономические проблемы у Украины 2013-2014 годов были, но они были детским садом по сравнению с тем, что есть сейчас. Тем не менее, тогда произошел государственный переворот, потому что тогда были люди, готовые профинансировать и организовать его, а власть не была готова его подавлять», — сказал Зубец.

Ситуация с властями Украины сейчас противоположная, чем во время госпереворота 2014 года, отметил Зубец.

«Нет людей, которые готовы были бы этот протест использовать, а правительство Зеленского готово подавлять этот протест огнем и мечом в самом зародыше. Поэтому сейчас выступлений нет и в ближайшие полгода их не будет», — заявил эксперт.

Весной ситуация в экономике улучшится по естественным причинам, и протестный потенциал снизится, заключил собеседник издания.

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